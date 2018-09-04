В Ейском районе стартовали соревнования снайперских пар подразделений спецназначения

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Участие в них принимают 59 команд из разных стран.

Международные соревнования посвящены памяти погибшего сотрудника региональной службы специального назначения Управления ФСБ по Краснодарскому краю Виктора Лисовского. Он является основателем турнира.

Участия в состязаниях принимают 185 сотрудников подразделений специального назначения силовых министерств и ведомств РФ, специальных служб и правоохранительных органов из Казахстана, Узбекистана, Венгрии, Чехии, России, Южной Осетии, Беларуси, Китая.

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