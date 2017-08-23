В Ейском районе вырастили два уникальных гибрида подсолнечника

«Спринт» и «Реванш» — разработка отечественных ученых Донской опытной станции имени Жданова.

На полях села Воронцовка растения дали хороший урожай. Крупные семечки идеально подойдут для выжимки масла. Именно такого результата последние несколько лет добивались селекционеры.

«Семена гибридов подсолнечника, производимые нашей компанией, научно-производственным комплексом «Новые технологии», обладают уникальным набором характеристик. Эта уникальность заключается в том, что наши семена не только ни в чем не уступают лучшим зарубежным аналогам-гибридам, которые уже много лет на рынке, но и по совокупности характеристик зачастую их превосходят», — пояснил директор по развитию научно-исследовательского комплекса «Новые технологии» Игорь Аносов.

Оценили качество подсолнечника в Ейском районе и сельхозпроизводители. Некоторые из них после презентации поспешили приобрести семена.

Специалисты научно-исследовательского комплекса в свою очередь гарантируют высокое качество и сохранение генетической чистоты гибридов. Это означает стабильное получение высокого урожая в условиях жаркого кубанского лета. Однако первоочередная задача специалистов — обеспечить поля края семенами исключительно отечественной селекции, которые смогут удовлетворить все основные запросы аграриев и дать высокий урожай.

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