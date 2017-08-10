В Ейском районе за сутки из моря спасли семь человек

Большинству пострадавших понадобилась экстренная медицинская помощь.

Все они купались в запрещенном месте на самой оконечности косы Долгой, рядом с предупреждающими табличками.

Отдыхающие попали в сильное подводное течение, с которым не смогли справиться самостоятельно. По словам спасателей, несмотря на то, что поверхность моря выглядит спокойно, в его нижних слоях происходят бурные процессы, пишут «Приазовские степи».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Ейском районе 10 августа на косе Долгой нашли тело утонувшего неделю назад мужчины.

Вернуться на ленту

Источник