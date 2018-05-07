В Ейском районе закрыли наркопритон

Двое местных жителей предоставляли наркоманам свою квартиру для употребления запрещенных веществ. Правоохранители задержали в квартире семь человек.

Все они находились в состоянии наркотического опьянения, это подтвердило медицинское освидетельствование. В отношении задержанных составили административные протоколы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

При дальнейшем осмотре квартиры подозреваемых сотрудники полиции обнаружили и изъяли вещество светлого цвета, а также предметы, используемые для изготовления наркотиков. Экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством N-метилэфедроном массой более 3 г.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Им грозит до шести лет лишения свободы.

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