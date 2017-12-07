В Ейском районе завершат строительство офиса ВОП

Новое здание возвели в станице Камышеватской неподалеку от участковой больницы, где врачи сейчас ведут прием.

Этому помещению почти 90 лет. Оно совсем обветшало и медикам приходилось постоянно ремонтировать крышу и стены.

«Где-то течет, где-то обвалилось, сами видите, какие условия», — сказала акушерка Камышеватской участковой больницы Валентина Сологубова.

На строительство нового лечебного учреждения потратили 18 млн рублей, из них 10 млн — из краевого бюджета. Сейчас заканчивают кровельные и отделочные работы.

Камышеватская — одна из самых удаленных от районного центра станиц, но при этом достаточно крупная. Здесь живут около 5 тыс. человек.

«Это один из самых больших офисов ВОП. Здесь будут врач общей практики, педиатр, гинеколог, стоматолог. Строительство данного офиса нам позволит к тем докторам, которые здесь находятся на постоянной основе, привозить узких специалистов для периодического осмотра населения Камышеватской», — рассказал главный врач Центральной районной больницы Ейска Мигран Григорян.

В офисе будут оборудованы дневной стационар и процедурные кабинеты. Переезд назначен на конец декабря, а пациентов начнут принимать после новогодних каникул.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Ленинградского района получили новый офис врача общей практики. Его построили по краевой программе, которая позволяет вывести сельскую медицину на новый уровень.

В селе под Геленджиком до конца года откроют пристройку к амбулатории.

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