В Екатеринодарской семинарии пройдут открытые лекции

В Краснодаре в Екатеринодарской духовной семинарии 27 марта пройдут открытые лекции по исторической литургике.

Мероприятие состоится в рамках научно-практической конференции «Всероссийский Поместный Собор 1917—1918 гг. и вопросы литургической реформы». Лекции для всех желающих пройдут на тему «Основные этапы развития православного богослужения». Начало — в 9:00.

Перед слушателями выступит заведующий кафедрой литургики Сретенской духовной семинарии, доцент общецерковной аспирантуры и докторантуры и Московской духовной академии, священник Михаил Желтов, сообщает пресс-служба Екатеринодарской епархии.

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