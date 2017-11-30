В экономику Кубани с начала года вложили 288,5 млрд рублей инвестиций в основной капитал

Показатель за январь-сентябрь 2017 года выше на 5,3%, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной объем инвестиций был направлен на строительство нежилых зданий и сооружений, улучшение земель — 148,2 млрд рублей, или 51,4%, приобретение машин, оборудования и транспортных средств — 84,1 млрд рублей, или 29,2%, жилищное строительство — 45,1 млрд рублей, или 15,6%, объекты интеллектуальной собственности — 6 млрд рублей, или 2,1%. Другие инвестиционные вложения составили 5,1 млрд рублей. Это 1,8% от общего объема.

На развитие экономики и социальной сферы края организации всех форм собственности с начала года использовали 225,1 млрд рублей инвестиций. Это на 3,2% больше по сравнению с таким же периодом в 2016 году, сообщает пресс-служба Краснодарстата.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в первом полугодии 2017 года инвестиции в капитал Кубани составили 155,1 млрд рублей. Крупные и средние организации потратили на развитие экономики и социальной сферы края 121 млрд рублей инвестиций с темпом роста 101,7%.

В Краснодарском крае за полгода реализовали 24 крупных инвестпроекта на 29,7 млрд рублей. Стоимость каждого из них превысила 100 млн рублей. В результате реализации инвестпроектов создали более 1 тыс. новых рабочих мест.

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