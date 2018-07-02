В электричке Новороссийск — Краснодар летом включили отопление

Пассажиры электропоезда сообщили в соцсетях о том, что им несколько часов пришлось ехать в вагоне с включенным отоплением.

Инцидент произошел в июне в электричке, которая следовала по маршруту Новороссийск — Краснодар. Пассажиры сообщили персоналу, что в вагоне жара не только из-за погоды. Как оказалось, работало отопление. Отопление удалось отключить, когда электричка преодолела половину пути в краевую столицу, еще полпути оборудование остывало, пишет gorod-novoross.ru.

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