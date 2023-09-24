В Ереване прошла акция протеста, несколько человек были арестованы

Пять человек, которые хотели построить палаточный городок в парке в центре столицы Армении Еревана, были арестованы.

Об этом сообщает “Report” со ссылкой на дает местная пресса.

Отмечено, что небольшое количество оппонентов установило в парке палатки. Через полчаса к месту установки палатки прибыл спецназ. Некоторых из этих лиц арестовал спецназ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ереване и других крупных городах страны прошли митинги армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.