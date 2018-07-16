В этностанице Атамань гостей развлекали казачьим караоке

На фестивале вареников «Навары, мылая!» хозяйки из всех районов края приглашали к столу, угощали и делились рецептами.

Музыка доносилась из всех уголков казачьей станицы, а танцы не прекращались до самого вечера. Например, хата Касьяна Брехуна стала самой шумной, сюда зазывали на караоке.

«В хате Касьяна Брехуна мы предлагаем казачье караоке с казачьими и русскими народными песнями. В конце дарим призы и грамоты. Также у нас очень интерсеная хата», сказала участница фестиваля Полина.

Гуляли в лучших казачьих традициях и приезжие из других регионов страны. Многие открыли для себя Атамань впервые.

Мы из крыма приехали на фестиваль вареников. Получили массу удовольствия. Потрясающий колорит. В воздухе витает праздник.

На фестивале вареников побывали около 10 тыс. гостей со всей России: Крыма, Ростова-на-Дону, Москвы, Самары и Мурманска. Совсем скоро Атамань встретит новых гостей. Приготовления сейчас в самом разгаре. Через две недели пройдет фестиваль «Картопля це нэ цыбуля», посвященный картофелю во всех его проявлениях. Гостей 11 августа ждут на тещины пирожки, а уже 18-го самые голосистые и веселые будут состязаться в пении частушек.

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