В этностанице «Атамань» пройдет фестиваль кубанской выпечки

Праздник «Тэщины пирижэчки» стартует в 11:00. На каждом подворье гостей ждут театрализованные представления, танцы, шутки, народные игры и развлечения.

Хозяйки со всего края поделятся традиционными рецептами и проведут мастер-классы по приготовлению сдобы с капустой, картошкой, творогом и вишней. Удивят и необычными начинками — какими, организаторы пока держат в секрете.

В день праздника на площади «Станичный майдан» будет работать выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и ремесел.

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