В этностанице «Атамань» пройдет фестиваль вареников «Навары, мылая»

Праздник традиционного кубанского блюда 1 июля соберет больше 6 тыс. участников.

Гостей накормят варениками разных видов. В кулинарном мастерстве будут сражаться повара из всех районов Кубани. Каждый постарается удивить оригинальностью рецепта.

«Каждый желающий бесплатно сможет попробовать это интересное блюдо. То, из чего оно готовится, тоже пусть останется небольшой интригой. Но будет большое количество — какое, я не скажу, но думаю, каждый сможет его попробовать и стать участником нашего фестиваля», — сказал заместитель министра культуры Краснодарского края Григорий Жуков.

Посетителей будут развлекать песнями, танцами и народными забавами. Для хозяек проведут мастер-классы по приготовлению вареников. Повара расскажут, как правильно лепить и варить, и даже раскроют секреты уникальных рецептов.

Начнется фестиваль в 11:00. На праздник ждут всех желающих, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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