В этностанице «Атамань» пройдет выставка «Живое ремесло»

В Темрюкском районе 8 сентября мастера со всего края представят свои изделия.

Выставка изделий декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремесел развернется на площади «Станичный майдан» с 10:00 до 18:00.

В течение дня также будет работать «Город мастеров» с мастер-классами по различным видам ремесел.

С 11:00 на подворьях выставочного комплекса начнутся развлекательно-игровые программы для детей и родителей, проведут конкурсы, традиционные народные игры. Перед гостями выступят творческие коллективы, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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