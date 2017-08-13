В этностанице «Атамань» прошел краевой фестиваль выпечки «Тэщины пирижэчки»

В фольклорно-гастрономическом празднике 12 августа кулинарное мастерство продемонстрировали хозяйки со всего края.

В рамках фестиваля прошли презентации рецептов традиционных видов выпечки, показательные мастер-классы по их приготовлению и оформлению. Все желающие смогли принять участие в дегустации угощений от кубанских хозяек.

Пирожки, пироги, караваи вышли на дефиле перед сценой у хаты «Станичное правление». На концерте в честь открытия фестиваля выступили самодеятельные творческие коллективы и сольные исполнители из всех городов и районов Кубани, они показали театрализованные представления. Выступления прошли и на подворьях выставочного комплекса.

На площади «Станичный майдан» работала выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и ремесел. Для посетителей этнографической казачьей станицы проводились экскурсии по «Городу мастеров» на которых можно было принять участие в играх и конкурсах, а также мастер-классах по изготовлению различных изделий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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