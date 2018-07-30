В этом году на Кубани не будет нашествия саранчи

К такому выводу пришли специалисты Россельхозцентра На вертолете они обследовали несколько мест Краснодарского края, где обычно гнездится насекомое.

Вредители есть, но их так мало, что они не смогут нанести урон сельскому хозяйству.

В станице Бриньковской экспертам встретился итальянский прус — это перелетный вид насекомого. В Брюховецком и Каневском районах они нашли одиночные особи азиатского вида, они значительно крупнее, соответственно, прожорливее. У хутора Возрождение специалисты обнаружили стаи вредителей. Сейчас еще далеко не все особи окрылились, еды на их местах обитания хватает. Так что совершать набеги на поля Кубани саранча не должна. Эксперты забрали особей для замеров, чтобы дать прогноз по численности насекомых на следующий год.

«По теории Чижевского, у нас существует 11-летний цикл солнечной активности. То есть 2017-2018 — это годы солнечной активности. А когда идет солнечная активность на спад, то происходят массовые вспышки размножения саранчи», — пояснила начальник отдела управления Россельхозцентра по Краснодарскому краю Лариса Хомицкая.

По словам специалистов Россельхознадзора, если вторая половина этого лета будет такой же жаркой, а предстоящая весна теплой и без существенных осадков, аграриям придется спасать от прожорливой саранчи урожай следующего года.

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