В этом году на обеспечение населения водой взято кредитов на сумму 278 миллионов долларов.

В текущем году 278 млн долларов кредитных средств будет использовано в рамках 22 проектов по обеспечению населения питьевой водой и централизованным водоотведением.

В АОКА На брифинге начальник информационной службы АО «Озсувтаминот» Акмаль Муродов представил информацию о проектах с участием международных финансовых институтов в сфере питьевого водоснабжения:

В Январь-июнь т.г. освоено 106 млн 700 тыс.долларов инвестиций, прогноз выполнен на 101,2%.

За истекшие 6 месяцев проведено 103,5 км сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, 1 объект водораспределения. построено 3,5 км канализационной сети и 2 канализационные насосные станции.

В этом году будет построено 300 км хозяйственно-питьевой и 80 км канализационной сети, а также 14 объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения и 19 объектов водоотведения. в рамках проектов с участием международных финансовых институтов. и будет реконструирован.