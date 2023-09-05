В этом году поступило 71 обращение по делам о коррупции.

На брифинге, проведенном в АОКА, руководитель информационной службы Министерства сокращения бедности и занятости Фахриддин Хаитов дал информацию о работе, проводимой в направление борьбы с коррупцией в системе:

Структуры внутреннего контроля по борьбе с коррупцией в этом году провели служебные проверки по 35 случаям. В том числе:

🟢 К 25 работникам применено дисциплинарное взыскание.

🟢 По контракту с 10 работниками расторгнуты договоры.

В 2 случаях были наложены штрафы.

В 2 случаях информация была направлена ​​в правоохранительные органы в связи с наличием признаков преступления.На местах проведено 450 пропагандистских работ.

Если вы столкнулись со случаями беззакония и коррупции в сфере Министерства сокращения бедности и занятости, вы можете напрямую обратиться к «онлайн-консультанту» на сайте mehnat.uz или на «Горячую линию» 71- 203-01-59.