В этом году сельхозкооперативы Кубани получат гранты на 315 млн рублей

12 марта в 18:58

О создании сельхозкооперативов президент России Владимир Путин говорил на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре 12 марта.

Путин отметил, что важно поддержать кооперацию малого производителя — это позволит эффективно сотрудничать с торговыми сетями, снижать издержки и повышать качество продукции. Президент подчеркнул, что развитие малых форм хозяйствования на селе во многом зависит от региональных властей.

«Рассчитываю, что они будут оказывать сельхозкооперациям самое пристальное внимание и поддержку. В том числе защищать их от недобросовестной конкуренции со стороны крупных компаний», — добавил глава региона.

С 2017 года в Краснодарском крае работают две программы грантовой поддержки сельхозкооперативов: федеральная — для действующих кооперативов, с компенсацией понесенных затрат до 60%, а также краевая — для начинающих, с компенсацией до 90%.

На 2018 год планируется предоставление грантовой поддержки сельхозкооперативам по федеральной программе в размере 210 млн рублей, по краевой программе — 102,9 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12 марта Путин ознакомился с работой Национального центра зерна и выступил на Форуме сельхозпроизводителей, который открылся 11 марта. Участие в форуме принимают делегации из 71 региона РФ. Это фермеры, представители сельхозкооперативов, отраслевых союзов, ассоциаций, экспертного и бизнес-сообщества, аграрной науки, руководители региональных органов управления АПК, депутаты Госдумы и Федерального Собрания.

На мероприятии также присутствовали вице-премьер Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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