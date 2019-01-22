В этом году финансовая поддержка АПК Кубани составит 8,5 млрд рублей

Как рассказали в краевом минсельхозе, сохраняются все программы государственной помощи для сельхозпроизводителей, как и объем их финансирования. Также будет возобновлена выдача субсидий фермерам.

Год только начался, а по данным российского министерства, Кубань уже вошла в число регионов-лидеров по надою молока. В хозяйствах края среднестатистическая корова сегодня дает свыше 20 кг молока, это больше, чем в прошлом году. В сутки на Кубани реализуются почти 3 тыс. т молока.

Добиться таких показателей помогает не только правильный уход и особый рацион, но и теплая зима.

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Благодаря теплой зиме фермеры Кубани получают повышенные надои молока.