В Ейске на набережной установили новое ограждение

В Ейске 11 марта продолжили работы по благоустройству Приморской набережной.

На ней установили новое ограждение из чугунного литья. Работы провели между улицами Победы и Бердянской, сообщает пресс-служба администрации Ейска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 марта на Таганрогской набережной в Ейске вандалы разбили 46 уличных фонарей, освещавших аллею, и перевернули бетонные урны. Также хулиганы украли декоративную жемчужину из белого гранита. Полиция задержала злоумышленников. Ими оказались четверо студентов местных ссузов. Житель Ейска нашел гранитную жемчужину, которую вандалы украли с ограды на набережной.

В октябре 2016 года в Ейске на набережной неизвестные разбили около десяти фонарей. Злоумышленники уничтожили плафоны, погнули столбы, перевернули и сломали скамейки и урны.

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