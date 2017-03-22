В Ейске ограду на набережной украсят 19 мраморными жемчужинами

В Ейске на Приморской набережной в марте продолжили работы по благоустройству.

На участке от улицы Победы до Советов устанавливают чугунное ограждение. Всего смонтируют 111 секций. В 19 из них установят мраморные жемчужины.

Рабочие выполнят работы по облицовке гранитной плиткой подпорных стен ступеней, пандусов и ротонды на этом участке. Общая площадь составит 99 кв. м.

Благоустройство осуществляют по муниципальному контракту. Его сумма составляет 8,2 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 марта на Таганрогской набережной в Ейске вандалы разбили 46 уличных фонарей, освещавших аллею, и перевернули бетонные урны. Также хулиганы украли декоративную жемчужину из белого гранита. Полиция задержала злоумышленников. Ими оказались четверо студентов местных ссузов. Житель Ейска нашел гранитную жемчужину, которую вандалы украли с ограды на набережной.

В октябре 2016 года в Ейске на набережной неизвестные разбили около десяти фонарей. Злоумышленники уничтожили плафоны, погнули столбы, перевернули и сломали скамейки и урны.

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