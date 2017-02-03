В Ейске произошел пожар в двухэтажном жилом доме

В Ейске 3 февраля произошел пожар в частном доме.

Сообщение о возгорании частного дома в переулке Керченском поступило спасателям в 12:12. На место выехали шесть единиц техники и 25 человек личного состава. В 13:07 огонь локализовали, в 13:44 ликвидировали открытое горение. Сейчас пожарные работают над полной ликвидацией огня. Площадь пожара составила 300 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жертв нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник