В Ейске пройдет краевой конкурс юных пианистов

В Ейске 16 марта стартует краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся фортепианных отделений детских музыкальных школ и школ искусств.

Официальное открытие состоится в 16:00 в городском Дворце культуры. Состязаться будут 145 юных музыкантов из 33 городов и районов Краснодарского края.

В составе жюри — профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Людмила Кузнецова, профессор Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова Владимир Дайч и профессор консерватории КГИК Александр Чернышев.

«В рамках конкурса юные таланты не только приобретут опыт концертных выступлений, но и посетят мастер-классы членов жюри», — сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

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