В Ейске рабочие группы выявят гостиницы без классификации

В Ейске в марте приняли решение создать рабочие группы по выявлению гостиниц, которые не прошли классификацию.

Об этом сообщили на совещании по вопросам классификации средств размещения. Мероприятие провел министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Сейчас на Кубани классификацию прошли около 90% всех объектов. Это 4,6 тыс. средств размещения. Участники совещания отметили, что в Ейском районе процент исполнения плана ниже среднего уровня по краю.

«При этом Азовское побережье является одним из перспективных направлений развития туризма. Сюда приезжают отдыхать семьями. Кроме того, эта территория популярна у любителей активных видов отдыха, кайтсерфинга и виндсерфинга», — сказал Константиниди.

Планируется, что в рабочие группы войдут сотрудники администрации муниципалитета и территориальных надзорных органов. Они будут выявлять и пресекать факты оказания гостиничных услуг без свидетельства о присвоении категории. Как отметил министр, большое внимание необходимо уделить информационной и даже агитационной работе, в том числе с привлечением СМИ.

«И собственники средств размещения, и туристы должны понимать, что такое классификация. Эта мера направлена на повышение качества услуг и защиту интересов отдыхающих. Звезды на фасаде отеля — это индикатор получения заявленного набора услуг и их качества», — пояснил он.

С 1 января предоставление гостиничных услуг на Кубани допускается только средствами размещения, прошедшими классификацию. Такой срок установлен федеральным законом в рамках подготовки и проведения в России чемпионата мира по футболу — 2018 и Кубка конфедераций. Постановлением губернатора в перечень территорий, на которые распространяется требование закона, включены все 44 муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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