В Ейске с Приморской набережной украли мраморную «жемчужину»

В Ейске на Приморской набережной в марте вандалы сломали уличные фонари, разбили бетонные урны и украли декоративную мраморную «жемчужину».

На аллее, соединяющей два городских парка, все 46 чугунных уличных фонарей вышли из строя, четыре бетонных мусорных контейнера разбиты. Причем, как говорят коммунальщики, это уже вошло в систему.

«Это постоянное явление. Каждую, будем так говорить, неделю мы производим ремонтные работы на этой аллее, восстанавливаем освещение, заменяем урны, ремонтируем лавочки», — сказал начальник управления ЖКХ города Ейска Дмитрий Драчев.

Ущерб, нанесенный городу, сейчас подсчитывают, поврежденные конструкции уже восстановили. Администрация города обратилась с письмом в полицию с просьбой найти хулиганов и привлечь к ответственности, а также усилить контроль за соблюдением правопорядка. По программе «Безопасный город» планируется приобрести и установить дополнительные камеры уличного наблюдения, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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