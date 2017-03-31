В Ейске в новом парке высадят более 200 деревьев

В Ейске 31 марта состоялась закладка парка в честь 80-летия Краснодарского края.

Новая зеленая зона расположится в районе улиц Казачьей и Западной. Планируется, что всего в парке в апреле высадят 212 деревьев. Это платаны, смолоносные ликвидамбары, крупнолистные липы. В течение первых месяцев саженцы будут охранять.

В церемонии закладки парка приняли участие глава района Юрий Келембет, мэр Ейска Валерий Кульков, депутат ЗСК Виктор Дедешко, ветеран Великой Отечественной войны Василий Стрежнев, воспитанники кадетского корпуса и клубов по месту жительства, казаки, сообщает пресс-служба администрации Ейска.

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