В Ейске возобновит работу филиал Ростовского экономического госуниверситета

22 марта в 19:54

В Ейске в 2017 году возобновит учебную деятельность филиал Ростовского экономического государственного университета (РГЭУ).

Об этом сообщила директор филиала Александра Сотникова.

«Глава Ейского района Юрий Келембет приложил максимум усилий, чтобы выпускники могли получать высшее образование, не уезжая из города. Содействие в открытии филиала вуза оказывали городская администрация, общественные организации, молодежь, родители абитуриентов. Всем вместе удалось вернуть в Ейск филиал этого высшего учебного заведения», — сказала она.

Сотникова рассказала, что набор студентов на следующий учебный год начнется с июня. Вуз будет осуществлять обучение на очном и заочном отделении по направлениям подготовки бакалавров. Это экономика, менеджмент, юриспруденция, сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

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