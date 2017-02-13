В Ейском районе для молодежи прошла военно-патриотическая игра «Вьюга»

В Ейском районе 11 февраля прошла традиционная военно-патриотическая игра «Вьюга—2017». Школьники и студенты приехали в войсковую часть, чтобы испытать свои силы.

В соревнованиях приняли участие 19 команд, в которые вошли молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет. Для них приготовили специальные пакеты с заданиями. Всего участникам предстояло пройти 15 испытаний. Парни и девушки продемонстрировали свои силы в верховой езде, метании гранат, стрельбе по цели, собирали и разбирали автомат на время, перетягивали канат, бегали в бронежилете и каске с грузом за спиной, вчетвером передвигались на досках, похожих на лыжи, а также тренировались в оказании медицинской помощи. На станции-задании «Боевой листок» участники подписывали фотографии с изображением маршалов Великой Отечественной войны, городов-героев, оружия.

Также состоялся конкурс «Солдатская каша», который оценивался отдельно. Все необходимое юные повара привезли с собой. Одни готовили кашу на костре, другие — на туристической плите.

Победу одержала команда Ейского медицинского колледжа «Санинструктор». Участников наградили переходящим кубком главы Ейского района и призами. Также все участники «Вьюги — 2017» были награждены грамотами, сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

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