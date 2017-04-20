В Ейском районе грузовой терминал на 400 машин откроют в июне

В селе Александровка Ейского района в июне планируют открыть терминал для большегрузов.

Об этом главе района Юрию Келембету рассказал на совещании директор строящегося объекта Алексей Боровик.

Терминал расположится на территории около 3 га. Планируется, что оборудуют площадку для временного содержания машин, задержанных за нарушение по перегрузу.

На территории уже выполнили работы по ограждению территории, сделали освещение, установили видеокамеры, подвели воду, заложили фундамент административного здания. Для водителей собираются оборудовать душевые, сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейском районе терминал для большегрузного транспорта будет вмещать до 400 машин.

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