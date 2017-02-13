В Ейском районе мужчину обвинили в убийстве пенсионерки табуретом

13 февраля в 11:49

В Ейском районе в феврале мужчине предъявили обвинение в убийстве 76-летней женщины.

Следствие установило, что 76-летняя женщина жила в станице Должанской и была знакома с 35-летним мужчиной, так как раньше они были соседями. По версии следствия, вечером 9 февраля пьяный мужчина сломал монтировкой дверь и вошел в дом пенсионерки, чтобы взять у нее спиртное. Он встретил хозяйку дома, между ними произошел конфликт. Во время ссоры злоумышленник нанес не менее десяти ударов табуретом по голове и лицу пострадавшей. Не обнаружив алкоголя, он скрылся.

На следующий день тело погибшей обнаружила родственница и сообщила об этом в правоохранительные органы. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали, рассматривается вопрос о заключении его под стражу. Ему уже предъявили обвинение в преступлении. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

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