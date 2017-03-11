В Ейском районе построят питомник для бездомных собак

Глава Ейского района Юрий Келембет 10 марта провел координационное рабочее совещание по вопросу строительства специализированного питомника для бездомных собак.

Подыскать место для строительства питомника глава района поручил в 2016 году. Территорию нашли в районе очистных сооружений. До середины мая здесь должны сформировать земельный участок, а затем выставить его на торги.

Помимо помещений для животных на нем планируют разместить ветлечебницу и специализированную аптеку. К работе в питомнике будут привлекать волонтеров, активно занимающиеся вопросами защиты животных, сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

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