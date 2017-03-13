В Ейском районе приступили к севу гороха, ячменя и многолетних трав

К севу ранних яровых культур приступили на севере Кубани — в Ейском районе. Это горох, ячмень, овес и многолетние травы.

Как говорят агрономы, сейчас идеальные погодные условия для работ, однако в зоне рискованного земледелия часто бывают засухи. Пока состояние полей не вызывает опасений.

«Сейчас пока все радует: погода, влажная почва. Сеем во влажную почву, она для яровых подходящая, прогретая. Осадков пока в ближайшие четыре-пять дней не ожидается, мы успеваем посеять горох и многолетние травы», — рассказал агроном Денис Лень.

В поле аграрии вышли с началом весны и уже закончили подкормку озимой пшеницы. Когда почва достаточно прогреется, в хозяйствах приступят к посеву сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в марте начали сеять яровые культуры.

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