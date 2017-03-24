В Ейском районе пройдут выборы глав двух сельских поселений

В Ейском районе 9 апреля пройдут досрочные выборы глав Александровского и Моревского сельских поселений.

Участковые комиссии уже готовы к проведению избирательных кампаний.

Избиратель, который по уважительной причине не сможет самостоятельно прибыть в помещение для голосования, должен письменно или устно попросить предоставить ему возможность проголосовать вне места проведения выборов с 30 марта до 14:00 9 апреля.

Граждане, которые будут отсутствовать по месту жительства в день выборов, смогут проголосовать досрочно в помещении участковой избирательной комиссии с 29 марта до 8 апреля. Пункты будут открыты в рабочие дни с 16:00 до 20:00, в выходные — с 9:00 до 13:00 часов, 8 апреля — с 9:00 до 16:00 часов, сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

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