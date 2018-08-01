В Facebook и Instagram появится функция контроля времени

На обеих платформах заработает «панель активности».

Подписчики смогут увидеть, сколько времени они проводят в приложении на конкретном устройстве. Им также дадут возможность устанавливать ежедневный лимит на «серфинг».

Сигнал будет срабатывать при достижении заданного времени. В разделе «настройки» можно будет на время отключать эти оповещения.

Новые функции согласовали с учеными, экспертами и организациями в области психического здоровья. По их словам, теперь люди станут лучше контролировать свое время и смогут избавиться от зависимости.

Сотрудники Facebook признали, что постоянный просмотр обновлений может негативно повлиять на самочувствие людей. Instagram также задумался о создании механизмов по управлению временем, сообщает телеканал «360».

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