В Facebook появится сервис знакомств

Сервис будет называться Dating. Сейчас его работу тестируют сотрудники социальной сети.

Сервис не станут делать отдельным приложением, а встроят в саму соцсеть. Планируется, что он будет ориентирован на поиск серьезных отношений. Dating будет работать в закрытом режиме, профиль пользователя не окажется в ленте новостей и будет доступен только тем, кто также активировал сервис на своей странице. В настройках можно выбрать уровень приватности, например, скрыть страницу от друзей или от общих знакомых.

Система совпадений будет работать на основе той информации, которую пользователь оставляет на своей главной странице, сообщает Incrussia.ru.

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