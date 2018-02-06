В ФАС одобрили идею снятия наличных на кассе магазина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) положительно оценила предложение разрешить населению снимать деньги с банковской карты в кассе магазина во время покупки.

Об этом сообщила замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

Она пояснила, что одна из международных платежный систем, которая уже предоставляет подобную услугу в ряде стран, обращалась в ведомство с просьбой дать заключение по поводу нового сервиса. В ФАС пришли к выводу, что эта технология не противоречит антимонопольному законодательству и будет стимулировать развитие безналичных платежей.

В то же время в ФАС подчеркнули, что решение о наличии или отсутствии нарушений в действиях участников рынка может быть принято только при поступлении соответствующего сигнала. В этом случае ведомство будет рассматривать его в установленном порядке.

СМИ ранее сообщили, что Сбербанк тестирует систему снятия наличных с карт на кассах магазинов. При этом клиенту нужно расплатиться на кассе банковской картой и запросить у кассира нужную сумму, после банк подтверждает покупку и выдачу денег. Это позволит сэкономить на обслуживании банкоматов и инкассации, пишет «Российская газета».

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