В ФАС заявили о недопустимости роста тарифов в связи с отменой роуминга

Об этом сообщила начальник управления регулирования связи и IT российского антимонопольного ведомства Елена Заева.

«Операторы могут захотеть возместить эти доходы, которых они могут лишиться, если они прекратят нарушать антимонопольное законодательство. Но оно в качестве одного из нарушений указывает необоснованное повышение цен. Повышение цен, связанное с желанием сохранить доход, который был получен вследствие нарушения антимонопольного законодательства, обоснованным не является», — сказала она.

Заева пояснила, что речь идет о полной отмене внутрисетевого роуминга. По ее словам, тарифы на связь для абонентов внутри сети одного оператора должны быть экономически обоснованы и не должны зависеть от того, где находится абонент, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФАС потребовала в течение 14 дней отменить роуминг по России.

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