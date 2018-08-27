В федерации альпинизма рассказали о возможной причине гибели кубанцев в Осетии

Трагедия могла произойти из-за изменения обстановки в горах с связи с таянием ледников.

Об этом заявил вице-президент федерации альпинизма Краснодарского края Андрей Дергачев.

«До заключения МЧС, не находясь на месте, мы не можем делать выводы о том, что стало причиной трагедии, почему ребята оказались вне маршрута. Возможно, они сорвались в кулуар, но возможно, что им на месте, исходя из ситуации, пришлось принимать решение об изменении маршрута на спуск», — сказал Дергачев.

По его словам, те описания маршрутов, которые есть, уже устарели, потому что за последние годы сильно подтаяли ледники, в связи с этим сейчас «там все сыпет».

Дергачев подчеркнул, что заключение МЧС рассмотрят краснодарская федерация альпинизма и федерация альпинизма России. Причины происшествия проанализируют, спортсменам дадут рекомендации по недопущению подобных случаев, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», три участника сборов федерации альпинизма Краснодарского края, которые проходят в альплагере «Комы-арт», в августе совершали восхождение на гору Галдор (4 тыс. 238 м над уровнем моря). В установленное время на связь они не вышли, сигналов бедствия не подавали. В Северо-Осетинском поисково-спасательном отряде МЧС России зарегистрированы не были.

Руководитель сборов организовал самостоятельные поиски, но результатов они не дали. После этого он обратился за помощью в Северо-Осетинский поисково-спасательный отряд МЧС России. К поиску 21 августа привлекли авиацию МЧС России. Был произведен облет местности и визуальный осмотр возможных мест нахождения группы. Он завершился без результатов — альпинистов не обнаружили.

Накануне в Ирафский район выдвинулась группа из пяти спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. На помощь североосетинским спасателям 22 августа прибыла сборная группа Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Поиски возобновили 24 августа. Тела погибших обнаружили 24 августа в юго-западном кулуаре между маршрутами 4Б, по которому совершалось восхождение, и 4А, по которому должен был совершаться спуск, в паре веревок до ледника. По словам спасателей, по кулуару постоянно летели камни, что значительно затрудняло подступ к телам.

Утром 25 августа в горы Северной Осетии спасатели подняли вертолет для эвакуации тел кубанских альпинистов. По словам заместителя начальника Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Андрея Худякова, операцию по эвакуации тел усложнили неблагоприятные погодные условия и сложный горный рельеф: в зоне поиска сильный камнепад, ветер. Он отметил, что участок, на котором находятся, предположительно, тела альпинистов, определен.

Спасатели 26 августа эвакуировали тела кубанских альпинистов. Для работ в Ирафском районе был привлечен вертолет «Еврокоптер».

При поисках кубанских альпинистов в горах Северной Осетии погиб спасатель.

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