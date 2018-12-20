В федеральный проект «Умный город» включили Краснодар, Сочи и Новороссийск

В Москве 20 декабря под председательством замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса обсудили реализацию программы в регионах. В совещании принял участие заместитель главы Краснодарского края Анатолий Вороновский.

По мнению Чибиса, сейчас требуется утвердить региональные составляющие проекта.

«В январе 2019 года должны быть готовы все паспорта в субъектах. Комплексных проектов по smart cities — десятки во всем мире. У нас есть исторический шанс как минимум встать наравне с ключевыми лидерами, а лучше — сделать шаг вперед», — заявил федеральный чиновник.

На заседании обсудили подготовку региональных и муниципальных программ проекта.

«Минстрой России разрабатывает стандарт, прописывающий четкие критерии отнесения городов в разряд «умных». Сейчас определен список пилотных территорий — их более 40. Краснодарский край представляют сразу три города — это Краснодар, Сочи и Новороссийск», — рассказал Вороновский.

По словам вице-губернатора, важное условие проекта — цифровизация городского хозяйства и использование современных архитектурных решений, а также широкое внедрение передовых технологий и материалов в городскую и коммунальную инфраструктуру и строительство.

Как сообщил Вороновский, для удобства россиян создадут новые цифровые инструменты участия в решении вопросов городского развития. Среди них — платформа для обратной связи жителей с представителями власти, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», все три города, включенные в проект, являются членами Международного клуба умных городов.

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