В Фергане запустят «Центр светотерапии» с инвестициями в 10 миллионов долларов

Об этом заявил кандидат в президенты Шавкат Мирзиёев на встрече с ферганскими избирателями. В частности, кандидат сообщил о следующих планах в медицинской сфере. К 2030 году в Фергане будет построено и отремонтировано более 100 медицинских учреждений.

За счет привлечения частного сектора в сферу будет создано еще более 300 частных клиник (их количество составляет 1 тыс. 100).

На создание этого кластера будет выделено $150 млн, в который войдут эндокринологический, урологический и кардиологический центры области, а также многопрофильная больница и служба скорой медицинской помощи. В результате данный кластер оказывает высококвалифицированные медицинские услуги 100 000 пациентов в год.

Сегодня более 7 000 больных онкологическими заболеваниями в области вынуждены выезжать в столицу или соседние области для прохождения лучевой терапии. это происходит Поэтому «Центр терапии Нур» будет запущен с инвестициями в размере 10 миллионов долларов», — сказал Шавкат Мирзиёев.