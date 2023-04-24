В Фергану прибыла делегация во главе с губернатором Свердловской области

В Фергану вчера прибыла делегация чиновников и предпринимателей во главе с губернатором Свердловской области РФ Евгением Куйвашевым. Об этом сообщает УзА.

Сегодня в рамках официальных встреч пройдут встречи руководителей Ферганской и Свердловской областей в узком и расширенном кругах. Между Ферганской и Свердловской областями будет подписано соглашение о двустороннем сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной и других областях, которое началось с посещения статуи Матери Мотамсаро, расположенной в саду. Евгений Куйвашев возложил венок к подножию статуи Скорбящей Матери. Другие члены делегации выразили свое почтение, возложив цветы к основанию статуи.

Уральские гости посетили территорию строящегося экогорода в городе Фергана и познакомились со строительством комплекса. В парке «Новый Узбекистан» площадью 70 га, созданном на территории горного массива, прошла озеленительная акция с участием Евгения Куйвашева и других официальных гостей.