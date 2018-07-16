В фестивале «Голосящий КиВиН» в Светлогорске примут участие две кубанские команды

В Калининградскую область поедут «Русская дорога» из Армавира и «Нате» из станицы Брюховецкой.

В музыкальном фестивале КВН на берегу Балтийского моря примут участие 15 команд.

«Фестиваль будет проходить 20, 21 и 22 июля. 20 июля пройдет генеральная репетиция концерта, 21 — телевизионная съемка, во время которой определятся победители конкурса, а 22 июля состоится гала-концерт участников фестиваля», — сообщила представительница пресс-службы Дарья Шпенькова.

В числе участников «Голосящего КиВиНа» в 2018 году также команды «Раисы» (Иркутск), «Умные люди» (Рязань), «Плюшки имени Ярослава Мудрого» (Тверь). Планируется выступление команд «Из Америки» (США), «Сборная Великобритании» (Лондон), команд КВН из Москвы, Забайкальского, Пермского краев, Кировской и Тюменской областей, сообщает ТАСС.

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