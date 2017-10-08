В фестивале мастеров искусств «Мир Кавказу» приняли участие около 20 тыс. человек

Мероприятия проходили с 6 по 8 октября в 17 городах и районах Краснодарского края.

В рамках культурного форума состоялись концерты дружбы в муниципальных образованиях, выставки декоративно-прикладного искусства и презентация лучших проектов учреждений культуры регионов по вопросам укрепления единства российской нации и этнокультурного развития, а также праздник в выставочном комплексе «Атамань» в Темрюкском районе.

В гала-концерте «В Атамани пир горой» выступили 17 коллективов – представителей творческих делегаций регионов Южного и Северо-Кавказского округов, в том числе Республики Крым и города Севастополя, а также республик Абхазия и Южная Осетия.

Открыл концерт Кубанский казачий хор. Также культуру Кубани, в третий раз принимающей фестиваль, представили Государственный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница» и Хор Краснодарского края краевой филармонии им. Г. Ф. Пономаренко, коллективы Краснодарского творческого объединения «Премьера» им. Гатова: Театр балета Юрия Григоровича, Музыкальный театр, Ансамбль казачьей песни «Криница». Праздник завершился фейерверком, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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