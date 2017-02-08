В фестивале молодежи и студентов в Сочи примут участие 750 кубанцев

В Москве на заседании оргкомитета 8 февраля обсудили готовность Краснодарского края к предстоящему Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

В совещании под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, вице-премьер РФ Виталий Мутко, представители федеральных ведомств и организаций-партнеров фестиваля.

Ожидается, что в фестивале примут участие более 20 тыс. человек, в том числе 750 представителей края. Отбором занимаются региональное министерство образования, науки и молодежной политики, вузы, волонтерские центры, общественные организации. Окончательный список кубанских участников будет определен в конце апреля.

На заседании отметили, что подготовка Сочи к проведению фестиваля вступила в активную фазу. Достигнуты предварительные соглашения с пансионатами, санаториями и домами отдыха города для бронирования более 12 тыс. номеров. В проведении мероприятия на территории Сочи будут задействованы более 600 волонтеров региона. Их подготовят в трех сертифицированных волонтерских центрах на базе Кубанского медуниверситета, КубГТУ и Сочинского госуниверситета.

В рамках заседания Сергей Кириенко и Вениамин Кондратьев осмотрели выставку проектов молодых специалистов, которые будут представлены на фестивале молодежи и студентов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2016 года было принято решение провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в России. Среди городов-претендентов на проведение мероприятия оказался Сочи. Президент России Владимир Путин поручил приспособить олимпийские объекты Сочи к проведению этого фестиваля. Международный подготовительный комитет по проведению фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле 5 июня окончательно решил, что мероприятие пройдет в Сочи.

Прием заявок на участие начался 10 сентября. Регистрация волонтеров стартовала 25 октября и продолжится по февраль 2017 года. В августе утвердили официальный логотип мероприятия — это разноцветная ромашка и голубь. Программу фестиваля утвердят в марте 2017 года.

По данным на январь, заявки на участие в фестивале подали более 20 тыс. человек.

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