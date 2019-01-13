ЧП произошло в ночь на 13 января на улице Яна Полуяна.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в социальных сетях.

Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 1:13 на пульт диспетчера поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Яна Полуяна.

К месту направили силы и средства МЧС России. В 1:18 туда прибыло пожарно-спасательное подразделение.

Площадь пожара составила 4 кв. м. В 1:20 возгорание локализовали, в 1:21 — ликвидировали. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

На месте работали восемь человек и две единицы техники.

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