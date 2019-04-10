В филиале АГУ в Белореченске прокомментировали дело о крупной взятке

Ранее в университете задержали секретаря приемной комиссии во время получения взятки в 1 млн 800 тыс.

На сайте филиала Адыгейского государственного университета в Белореченске опубликован официальный комментарий по делу о возбуждении уголовных дел в отношении трех секретарей приемной комиссии.

«Действительно, три технических секретаря приемной комиссии нарушили закон, и будут отвечать за свои действия, следствие, а затем суд разберутся. Учебный процесс продолжается, все преподаватели работают, студенты учатся» — говорится в сообщении.

Как писал интернет портал «Кубань 24», по данным следствия, секретари приемной комиссии Белореченского филиала Адыгейского государственного университета при обращении граждан по вопросу поступления предлагали за взятку помочь оформить документы для зачисления на учебу без вступительных экзаменов.

По данному факту в отношении трех секретарей возбуждены уголовные дела. Одна из секретарей была задержана оперативниками во время получения взятки в 1 млн 800 тыс. рублей.

Дома у сотрудников вуза провели обыски, в ходе которых правоохранители изъяли более 100 млн рублей. Расследование продолжается.