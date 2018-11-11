В финал кадрового конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!» прошли 50 участников

Испытания второго зонального полуфинала прошли на базе Армавирского государственного педагогического университета.

На площадке собрались 100 управленцев из 18 муниципальных образований. Среди них — предприниматели, торговые представители, врачи, учителя, депутаты, заместители глав районов и главы городов.

В качестве экспертов и наставников на полуфинале выступили главы пяти муниципальных образований. Как отметили организаторы, каждый из руководителей давал личные консультации и советы. Участники проходили оценочные и образовательные модули, а также деловую игру. Кроме того, для них организовали квест «Управленческий экстрим» из пяти станций: четыре проблемные ситуации и станция ГТО.

По итогам зонального полуфинала были отобраны 25 финалистов, набравших наибольшее количество баллов по итогам прохождения всех испытаний. Первые 25 финалистов были отобраны в ходе зонального полуфинала в Краснодаре.

Следующие этапы полуфинала состоятся в Краснодаре и Абрау-Дюрсо. На каждом из них также выберут по 25 победителей.

В финале 100 человек примут участие в комплексной проверке знаний и управленческих навыков. Здесь конкурсанты встретятся с лидерами, топ-менеджерами корпораций, чтобы перенять их опыт, напомнили в управлении кадровой политики администрации Краснодарского края.

Финалисты примут участие в образовательных программах, пройдут стажировку в различных организациях края. Кроме того, им будут предоставлены личные консультации от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. Конкурсанты получат личный план развития. Финалисты также будут приглашены к участию в программе подготовки резерва управленческих кадров Краснодарского края.

Конкурс «Лидеры Кубани – движение вверх!» проводится впервые. Инициатором его проведения стал губернатор Вениамин Кондратьев. Цель конкурса — выявить перспективных менеджеров, а также создать условия для реализации их потенциала.

«Лидери Кубани – движение вверх!» проводится при экспертной методологической поддержке Факультета управления и психологии КубГУ. Его специалисты разработали для проекта методику выявления перспективных управленцев.

Оператор конкурса — Финансовый Университет при Правительстве РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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