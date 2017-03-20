В финал всероссийской олимпиады вышли 88 кубанских школьников

Краснодарский край в заключительном этапе всероссийской олимпиады, которая продлится до 30 апреля, представят 88 школьников.

В Кубанском государственном университете состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года по 13 предметам.

Медали и грамоты получили 535 учеников. Некоторые из них победили в олимпиадах по нескольким предметам. Так, призером олимпиад по литературе, обществознанию, русскому языку и мировой художественной культуре стала Александра Герасева, ученица десятого класса лицея № 4 Ейского района.

Награды за победу в олимпиадах по трем предметам получили десять школьников из Краснодара, Новороссийска, Белоглинского, Туапсинского и Славянского районов.

Еще 48 школьников стали победителями и призерами по двум дисциплинам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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