В финале Кубка России по футболу в Сочи встретятся «Урал» и «Локомотив»

Екатеринбургский «Урал» 6 апреля одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:1 в полуфинальном матче Кубка России по футболу и вышел в финал турнира.

В финале команда встретится с московским «Локомотивом», игра пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».

Победа в Кубке России позволит его обладателю в следующем сезоне выступить в групповой стадии Лиги Европы. Для «Урала» нынешний полуфинал стал вторым в истории, в 2008 году команда уступила пермскому «Амкару» со счетом 0:1, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» вылетел из Кубка России, проиграв в 1/4 финала «Уралу».

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