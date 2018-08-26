В ФК «Армавир» перешел защитник Денис Кутин

Клуб подписал контракт с 24-летним футболистом.
Кутин начал заниматься футболом в Саратове, в 2005 году на него обратили внимание тренеры Академии футбола имени Юрий Коноплева.
В 2010 году он подписал контракт с московским «Спартаком», где сначала регулярно выступал за молодежный коллектив «красно-белых», а позднее за «Спартак-2», привлекался к тренировкам с основным составом, выходил на поле в матчах РПЛ.
В прошлом сезоне защитник выступал в ФК «Тосно», в составе которого стал обладателем Кубка России, сообщает пресс-служба клуба.
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