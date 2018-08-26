В ФК «Армавир» перешел защитник Денис Кутин

Клуб подписал контракт с 24-летним футболистом.

Кутин начал заниматься футболом в Саратове, в 2005 году на него обратили внимание тренеры Академии футбола имени Юрий Коноплева.

В 2010 году он подписал контракт с московским «Спартаком», где сначала регулярно выступал за молодежный коллектив «красно-белых», а позднее за «Спартак-2», привлекался к тренировкам с основным составом, выходил на поле в матчах РПЛ.

В прошлом сезоне защитник выступал в ФК «Тосно», в составе которого стал обладателем Кубка России, сообщает пресс-служба клуба.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник